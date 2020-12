Nieuwe Kerk komt op Kerstavond met ‘Kerst Walk Thru’

nieuws

De Nieuwe Kerk in Groningen zal op Kerstavond toch voor het publiek geopend zijn. De protestantse kerk komt met een heuse Kerst Walk Thru.

Volgens de kerk gaat het om een alternatief voor de kerstnachtvieringen die vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan. De kerk is daarom geopend van 15.00 tot 21.00 uur voor alle Stadjers die kerstsfeer willen proeven, de levende kerststal willen zien en een persoonlijke zegen willen ontvangen. Bij het bezoek wordt er een korte wandeling gemaakt door het kerkgebouw.

“We merken dat mensen behoefte hebben aan warmte, geborgenheid en verbinding”, zegt dominee Evert Jan Veldman. “Juist in deze bijzondere en moeilijke tijd.” De Kerst Walk Thru is een initiatief van de Nieuwe Kerk en Het Pand uit de Korrewegwijk. Mensen die op bezoek komen worden begeleid door herders die de mensen buiten staan op te wachten met warme chocolademelk. Om te voorkomen dat mensen tegelijk komen is aanmelden noodzakelijk. Aanmelden kan op de website van de Nieuwe Kerk.