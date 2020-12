Nieuwe huizen in Meeroevers

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

In Meerstad in de wijk Meeroevers worden 56 nieuwe huizen gebouwd zegt wethouder Roeland van der Schaaf

Die woningen komen in Midden West direct aan de Hoofdweg, bekend als Vlek 13. Het is één van de laatste woningbouwontwikkelingen in dat gedeelte van Meerstad. Het plan bestaat uit de bouw van 44 woningen. Het gaat om rijtjeshuizen, twee onder een kap woningen en vrijstaande huizen. Daarnaast wordt een soort schuurgebouw gerealiseerd met daarin een 12-tal woningen.

Het plan gaat nu de inspraak in.