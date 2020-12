Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer van start

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In het openbaar vervoer is zondag de nieuwe dienstregeling ingegaan. In Groningen moeten reizigers rekening houden met gewijzigde vertrek- en aankomsttijden.

Op zondag is de nieuwe dienstregeling van de NS, Arriva en Keolis ingegaan. Vervoersbedrijf Qbuzz wijzigt haar dienstregeling op 3 januari. Echter doordat sommige treinen van Arriva en NS andere vertrek- en aankomsttijden hebben zijn ook tijdelijk de aansluitingen van de bussen op de trein en andersom gewijzigd. Qbuzz adviseert om van tevoren je reis in de reisplanner van het bedrijf te plannen. De reisplanner vind je op deze website.

Sneltrein

Bij Arriva zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo hebben de treinen richting Leeuwarden, Veendam, Winschoten en Weener gewijzigde vertrek- en aankomsttijden. Dit komt omdat er extra treinen zijn gaan rijden. Richting Leeuwarden rijdt een extra sneltrein en daarnaast rijdt er een sneltrein richting Winschoten. Arriva adviseert om voorafgaand aan je reis de reisplanner te gebruiken.

Sappemeer Oost

Met de ingebruikname van de nieuwe dienstregeling komt er ook een einde aan station Sappemeer Oost. Het station werd geopend op 1 januari 1887. Reizigers moeten voortaan gebruik maken van station Hoogezand-Sappemeer.