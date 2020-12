nieuws

Zelfscan Albert Heijn.

Albert Heijn heeft dinsdag (vandaag) een nieuwe vestiging geopend aan de Westerkade.

Het is de eerste supermarkt in winkelcentrum Westerhaven. De winkel is elke dag geopend tot 22.00 uur en heeft heeft tien zelfscankassa’s.

De supermarkt is gasloos. “We hebben een installatie die warmte terugwint. Dat betekent dat we geen gas hoeven te gebruiken en dat levert een grote energiebesparing op,” aldus supermarktmanager Wouter Schuur.