Nieuw pand maakt verdere ontwikkeling van Iederz mogelijk

Het nieuwe pand van Iederz aan de Bornholmstraat wordt gebouwd door de combinatie BAM Bouw en Techniek, en De Unie Architecten. Er waren twaalf inschrijvingen.

In de nieuwbouw is ruimte voor de ambitie van Iederz, die zich wil ontwikkelen van een organisatie met alleen beschutte werkplekken, tot een leer- en werkorganisatie. De medewerkers verhuizen begin 2023 naar het nieuwe pand.

De twaalf inzendingen werden onder meer beoordeeld op architectuur, functionaliteit en duurzaamheid. Het plan waarvoor gekozen werd is onder meer energieneutraal en klimaatadaptief, met onder meer mos sedum op het dak van de kantoren en fietsenstalling.

De gemeenteraad heeft in juni van dit jaar een krediet beschikbaar gesteld van bijna 40 miljoen euro. Het nieuwe gebouw is nodig omdat de plannen van Iederz in de huidige panden aan de Peizerweg en Van der Hoopstraat niet mogelijk zijn. Bovendien zijn die panden op leeftijd en verkeren ze in niet al te beste staat.