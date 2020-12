Nieuw onderzoek naar geluidsoverlast rond rangeerterrein bij Onnen

nieuws

Foto: machinist Martin - instagram.com/tnoz84_mcn_martin/

De omgevingsdienst van de gemeente Groningen gaat een nieuw onderzoek uitvoeren naar geluidsoverlast door rangerende treinen bij Onnen. Het onderzoek volgt na vragen van de Partij voor de Dieren.

Volgens de fractie hebben inwoners van woningen aan de Vlasoorsteeg in Onnen bij de fractie geklaagd over de treinen die volgens hen nooit uitgaan, ook niet als ze stilstaan. Volgens de bewoners is het geen kortdurend probleem, maar vindt de overlast al 18 jaar plaats. De nieuwe treinen van de NS maken volgens de omwonenden extra veel lawaai, waardoor de overlast alleen maar is toegenomen.

“Dit betekent niet alleen veel energieverbruik, maar ook een vreselijke overlast voor de omwonenden. Deze mensen zijn ten einde raad”, zo schrijft de Partij voor de Dieren. De inwoners zouden door zowel de gemeente, als door NedTrain en ProRail, van het kastje naar de muur gestuurd worden voor een oplossing.

Tijdens het vragenuurtje, voorafgaand aan de raadsvergadering van woensdag, stelde wethouder Chakor bekend te zijn met de problemen. De gemeente heeft eerder onderzoek laten uitvoeren naar de geluidsoverlast. Daaruit bleek dat geen van de gestelde geluidsnormen werd overschreden. De omwonenden stellen echter dat dit onderzoek is gedaan op een uitermate rustig moment. De wethouder besloot daarom een nieuw omgevingsonderzoek in te stellen. Als hieruit blijkt dat de geluidsnormen toch worden overschreden, dan worden maatregelen overwogen.