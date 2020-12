NDC Mediagroep heeft nieuwe eigenaar en nieuwe directeur

nieuws

Google

Het Belgische Mediahuis is met ingang van woensdag de nieuwe eigenaar van NDC Mediagroep. Koos Boot, afkomstig van Mediahuis, wordt de nieuwe algemeen directeur. Hij volgt Pier Baarsma op.

NDC Mediagroep is uitgever van onder meer het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. De uitgever maakte sinds 2010 meer dan tien directiewisselingen en legio reorganisaties mee. Het aantal fte’s daalde in deze periode van circa 850 naar circa 550. Een koerswijziging bracht niet de gehoopte financiële verbetering. De afgelopen drie jaar boekte het bedrijf miljoenenverliezen; en vorig jaar sloeg het eigen vermogen om naar 9,6 miljoen negatief.

De nieuwe eigenaar afficheert zich als een partij die vol inzet op onafhankelijke journalistiek en online ontwikkeling. Mediahuis heeft ook onder meer de Telegraaf, NRC Handelsblad en de Standaard onder haar hoede.

Koos Boot, de nieuwe directeur van NDC Mediagroep, groeide op in Drenthe en studeerde in Groningen. Hij was sinds drie jaar de financieel directeur van de Nederlandse tak van Mediahuis. Hij werkte onder meer bij Koninklijke Wegener en Telegraaf Media Groep.

Zijn voorganger Pier Baarsma stelt: ”Bij een verandering van eigenaar hoort een nieuw gezicht. Daarom stap ik op. Mediahuis zal eigen accenten willenleggen, maar met een luisterend oor voor onze kennis van de noordelijke samenleving. Dat stelt mij ook gerust.”