‘NCG kan sneller aan de slag met versterking van gebouwen door nieuwe rekenmethode’

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) is positief over de zogenaamde ‘typologieaanpak’ die TNO heeft ontwikkeld voor de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Met deze aanpak kan de Nationaal Coördinator Groningen huiseigenaren in Groningen veel sneller duidelijkheid geven over de veiligheid van hun huis, zo stelt het Adviesorgaan donderdagmiddag in een persbericht.

Tot nu toe rekenen ingenieurs elk gebouw dat versterkt moet worden helemaal door, om te beoordelen of het aan de veiligheidsnorm voldoet en of het gebouw versterkingsmaatregelen nodig heeft. De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat alle gebouwen worden ingedeeld in verschillende types. Voor ieder gebouw wordt, door middel van een opname door een expert, bepaald of een gebouw tot dat type behoort. Maar de geraamde kosten voor de versterking van een gebouw in dit type worden slechts één keer bepaald. Daardoor hoeft niet voor elk gebouw apart uitgerekend te worden wat de versterking ervan gaat kosten.

De NCG kan in januari beginnen met de toepassing van de typologieaanpak, hoewel deze nu nog maar bij een beperkt aantal gebouwen kan worden toegepast. Als alles goed loopt, dan kan de aanpak in april voor elk gebouw gebruikt worden.