Natuurmonumenten dolgelukkig met 75.000 euro voor De Onlanderij

nieuws

Foto: Bart Zwiers - natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten is dolgelukkig met de 75.000 euro die de provincie Drenthe dinsdagmiddag heeft toegezegd voor De Onlanderij. Boswachter Bart Zwiers spreekt van een mooie dag.

“Ik denk dat niet alleen wij blij kunnen zijn, maar ook alle bezoekers van het gebied en uiteindelijk ook de natuur”, zegt Zwiers. “Iedereen zal de gevolgen gaan merken van de toezegging van dit mooi bedrag.” Volgens de boswachter gaan er met het geld verschillende dingen gebeuren. “We willen de toegangspoort tot De Onlanden verfraaien. Of dat allemaal gaat lukken is nog niet definitief omdat we daarbij ook afhankelijk zijn van toestemming van de gemeente. Als er echter groen licht komt, komt er een heel groot stuk speelnatuur. Het moet de grootste speelnatuur worden van Noord-Nederland. Dit gaan we aankleden met struiken en we willen meer watergebieden gaan creëren.”

Activiteiten organiseren

Maar ook de huidige gebouwen van De Onlanderij aan de Madijk in Eelderwolde worden opgeknapt. “We gaan in de huidige schuren bouwen. Daar moet de horeca komen, maar ook een kantoor voor de boswachters. Daarnaast willen we onze activiteiten er blijven organiseren. Aan de buitenzijde zullen de gebouwen een update krijgen, komen er vogelnestkasten, insectenhotels en groene gevels.”

Informatie en educatie

Er wordt al 5 jaar gewerkt om de plannen te realiseren. “De afgelopen vijf jaar zijn we eigenlijk aan het proefdraaien geweest. We zien dat het met het ontmoetingscentrum heel goed gaat. Jaarlijks kunnen we rekenen op zo’n 45.000 bezoekers. Alles wat we er ook doen heeft met De Onlanden te maken. Het is een combinatie van informatie en educatie geven. We zijn daarom heel blij met de 75.000 euro om dit project nog verder te professionaliseren en om ons doel verder vorm te geven.

Eén van de onderdelen die gehouden wordt in De Onlanderij is de kerststal. In 2018 maakte OOG Tv onderstaande reportage

Deel dit artikel: