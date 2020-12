Nachtopvang opent deuren voor alle daklozen; extra bedden vanwege corona

nieuws

Foto: Joram Krol - joramkrol.com

Ondanks de matige temperaturen voor de tijd van het jaar is de nachtopvang voor dak- en thuislozen van Het Kopland toch in ‘winterstand’. Vanaf maandag 21 december tot en met 19 januari mag iedereen zonder een dak boven het hoofd naar binnen.

Tijdens de ‘winterregeling’ wordt de beddencapaciteit vergroot vanaf een bepaalde gevoelstemperatuur. Er worden dan maatregelen genomen die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen binnen slapen. Vanwege de lockdown heeft Het Kopland dit weekend besloten om de deuren ook nu te openen, zodat mensen veilig kunnen slapen tijdens de kerstperiode en de rest van de lockdown.

Extra capaciteit bij Simplon Hostel

“Om de capaciteit uit te breiden hebben we afspraken gemaakt met het Simplon Hostel. Zij voorzien in extra capaciteit wanneer dit nodig is” zo schrijft Het Kopland op de website. “Zo kunnen we mensen een plek bieden, passende binnen de coronamaatregelen.”

Overdag kunnen mensen terecht bij de Dagopvang van Het Leger des Heils of het Open Hof.

Dieren slapen warm bij Dierenambulance

Honden van mensen die buiten slapen worden kosteloos voor de nacht opgevangen bij de Dierenambulance Groningen. De eigenaar kan zijn of haar dier de volgende dag weer in ontvangst nemen.

Mensen die zich zorgen maken over mensen die buiten slapen, kunnen contact opnemen met het Meldpunt Overlast & Zorg (050-5875885, tijdens kantooruren), het Informatiepunt Onderdak (0800-0200141, buiten kantooruren) of de politie (0900-8844, buiten kantooruren)