nieuws

Foto: Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Een klein vliegtuig heeft woensdagavond een voorzorgslanding moeten maken op Groningen Airport Eelde. De hulpdienst op de luchthaven rukten daarom uit richting de landingsbaan.

Het toestel was afkomstig uit Duitsland. De bestemming van het toestel is niet bekend. De voorzorgslanding werd uitgevoerd, omdat het toestel motorproblemen had.

Het toestel werd ter plaatse gecontroleerd en vervolgens afgesleept naar een hangar.