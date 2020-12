nieuws

Foto: OOG

Een Groningse en haar zwager uit Zuidhorn hebben het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden heel blij gemaakt door een vermist prehistorisch voorwerp weer boven water te krijgen.



De Groningse kocht in Dwingeloo bij een kringloopwinkel een tentoonstellingspaneel met het thema ‘brons’. Onderdeel daarvan is een kokerbijl, met bijgevoegde tekst ‘bruikleen van het Rijksmuseum voor Oudheden'(foto).

Het paneel was afkomstig van het gesloten Planetron, werd de koopster in de kringloopwinkel verteld. Ze gaf het paneel cadeau aan haar zwager. Die besloot toch maar eens contact te zoeken met het Rijksmuseum voor Oudheden.

Daar sprongen ze een gat in de lucht: ‘Mooi dat zulke aangename verrassingen toch kunnen gebeuren! Deze prehistorische bronzen kokerbijl behoort sinds 1948 tot de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden.

In 1981 werd het uitgeleend aan het Evoluon in Eindhoven. Echter, na enkele jaren werd dat museum gesloten en sindsdien ontbrak er elk spoor van onze bruikleen.

Ik heb vele jaren gecorrespondeerd met diverse oud-medewerkers van het Evoluon, maar niemand had enig idee waar dit stuk gebleven was. U kunt zich dus goed voorstellen hoe blij we met uw bericht waren!’

Blijkbaar is de bijl van het Evoluon naar het Planetron gegaan en uiteindelijk bij de kringloop beland.

‘Het is overigens staatseigendom en momenteel in ons registratiesysteem als “vermist” aangegeven’, aldus de medewerker van het Rijksmuseum.

Nog voor de kerst wordt het prehistorische voorwerp teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar en komt aan de jarenlange vermissing een einde.