Mobiel billboard brengt op tweede kerstdag videoboodschappen over aan Stadjers

Foto via Annika Pietersma

Op tweede kerstdag rijdt er een auto met grote LED-schermen door de Stad. Voor vijftien euro kunnen mensen een videoboodschap insturen. Deze worden op tweede kerstdag vertoond voor de deur van de ontvanger.

De actie, getiteld ‘All you need is a lovely message’, is bedacht door televisiepresentatrice Annika Pietersma (Ski & More, RTL4) en Martini Media.

“Ik ben enorme fan van de kerstperiode”, vertelt Pietersma. “Van de sfeer, de cadeautjes en de liefde van dierbaren om je heen. Maar iedereen heeft op zijn of haar manier een moeilijk jaar achter de rug. Ik vind het belangrijk om daarom wat extra magische liefde, op een corona-proof manier, te verspreiden. Bijvoorbeeld aan iemand die vecht met zijn of haar gezondheid, mensen die zwaar zijn getroffen door de pandemie, iemand die zijn geliefde de liefde wil verklaren of gewoonweg iemand laten weten dat je aan hem/haar denkt!”

Iedereen die een videoboodschap wil achterlaten voor een Stadjer, kan dat doen door deze voor 23 september 00.00 uur te mailen naar with.annika93@gmail.com. Een boodschap mag maximaal 45 seconden duren en kost 15 euro. De naam van de video moet de straatnaam/nummer en postcode van de ontvanger zijn. Een tijdsindicatie volgt je via de mail zodat je ervoor kan zorgen dat de ontvanger thuis is.