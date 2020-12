Minister wil lening verstrekken aan concurrent voor isotopenfabriek in Groningen

nieuws

Foto: SHINE Medical

Minister Tara van Ark is bereid om een lening te verstrekken aan de bouwers van de nieuwe Pallas reactor in Petten. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het plan van Shine-medical om een nieuwe isotopenfabriek te bouwen in Groningen. De minister liet woensdag weten bang te zijn dat de leveringszekerheid van medische isotopen in Nederlandse ziekenhuizen in gevaar komt, omdat de financiering vanuit de markt niet op gang komt zonder overheidsbijdragen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Ark dat een nieuwe reactor, betaald uit publieke middelen, de meeste zekerheid biedt vanuit het oogpunt van voorzieningszekerheid van medische isotopen. Ook wordt onderzocht of de huidige reactor in Petten langer open kan blijven.

Hoewel Shine Medical blij is met het nieuws dat private investeerders de nieuwe reactor in Petten niet zien zitten, zegt het bedrijf een keiharde garantie nodig te hebben dat er geen staatssteun komt voor Pallas, zo liet een woordvoerder woensdaf weten aan het FD. De minister krijgt van Shine nog een paar weken tijd om die garantie te geven, anders gaat de isotopenfabriek aan Groningen voorbij en wordt deze in een ander Europees land gebrouwd.