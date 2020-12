Minister negeert protest hoge Gerrit Krol- en Paddepoelsterbrug

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Het protest tegen een hoge Gerrit Krol- en een Paddepoelsterbrug is maandag genegeerd door minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). In een debat in de Tweede Kamer liet de minister weten dat regels rond bruggen er niet voor niets zijn.

De nieuwe Paddepoelsterbrug moet op een hoogte van 9 meter komen, de nieuwe Gerrit Krolbrug krijgt een hoogte van 5,7 meter. Bewoners maar ook diverse organisaties en politici zijn tegen de plannen. Zij zeggen dat met een hoge brug een barrière gevormd gaat worden die oncomfortabel is voor fietsers, voetgangers en mindervaliden. In geval van de Gerrit Krolbrug gaat het om 15.000 fietsers per dag die gebruik maken van de brug tegenover dertig boten. Men noemt het een scheve verhouding.

Toch was de minister tijdens het debat in de Tweede Kamer onvermurwbaar. Volgens Van Nieuwenhuizen heeft een onafhankelijk bureau al duidelijk gemaakt dat een lagere brug dan 4,5 of 5,7 meter niet aan de richtlijnen voldoet. “Daar moet je eerlijk over zijn en niet doen alsof er nog een kans is.” Volgens de minister valt er aan de richtlijnen ook niet te tornen. “We investeren miljoenen in de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Het scheepvaartbelang moet goed geborgd zijn.”

De strijd is nog niet helemaal gestreden. Actiecomités hebben nog een week de tijd om de minister op andere gedachten te brengen.