Ziekenhuizen stoppen voorlopig met planbare zorg

Alle planbare zorg in Nederlandse ziekenhuizen wordt voorlopig gestaakt. Dat meldt minister Tara van Ark dinsdagmiddag. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg neemt het besluit, omdat de druk op de ziekenhuizen toeneemt door het stijgende aantal opnames van coronapatiënten.

“Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken”, aldus Van Ark. “Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald. Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft.”

Gevolgen voor UMCG en Martini Ziekenhuis

De maatregel betekent dat het UMCG niet-spoedeisende operaties niet gaat uitvoeren en dat afspraken voor reguliere behandeling op normale afdelingen en poliklinieken tot nader order worden afgezegd.

In het Martini Ziekenhuis gaan afspraken op de polikliniek en dagbehandelingen wel gewoon door. Ook operaties voor kankerpatiënten worden voortgezet.

Ook gaat de acute en kritische planbare zorg gewoon door in beide ziekenhuizen.

Duitsland

Nieuwe coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen kunnen vanaf vandaag ook weer worden overgeplaatst naar Duitse hospitalen.

Meer IC-bedden

Ook is het Kabinet voornemens om het aantal IC-bedden verder op te schalen. Voorbereidende werkzaamheden worden gestart om het aantal IC-bedden op te krikken met driehonderd stuks naar 1.450 bedden.