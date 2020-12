Milton T. krijgt TBS met dwangverpleging voor ‘Jaadpadmoord’

De rechtbank in Groningen heeft Milton T. maandagmiddag veroordeeld tot TBS met dwangverpleging, omdat hij hardloper Hidde Bergman op 14 mei 2019 met messteken om het leven heeft gebracht op het Jaagpad in Groningen.

T. werd niet veroordeeld voor moord, maar voor doodslag. Dat komt omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is, zo stelt de rechtbank. Daarmee gaat de rechtbank mee in de eis van het OM en het onderzoek in het Pieter Baancentrum.

Naast de TBS-maatregel moet T. 75.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van Bergman.