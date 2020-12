Midden in de nacht oliebollen bakken

Herman Riddering staat al veertig jaar van oktober tot het nieuwe jaar met zijn kraam in het centrum van Haren. Deze oudejaarsdag gaat hij al om 06:00 open en daarom staat hij de hele nacht al te bakken.

De vroege openingstijden komen onder andere door de COVID-maatregelen: ‘Dat speelt zeker mee. Maar er komen ook een aantal mensen al vroeg bestellingen ophalen.’ In de eerste uurtjes komen ook al mensen oliebollen bij de kraam kopen. De coronacrisis heeft de oliebollenbakker sowieso geen windeieren gelegd, het was een van de weinige verkooplocaties in Haren die tijdens de lockdown niet hoefde te sluiten. Wel moest Riddering een van zijn 5 wagens, de kraam die normaal gezien in het UMCG staat, sluiten.

Inmiddels staat de oliebollenkraam al voor de veertigste keer in het centrum van Haren, voor de kerk. Het is voor dorpsbewoners dan ook een vertrouwd gezicht. Riddering: ‘‘Nu komt de gezelligheid er weer aan!’, zeggen mensen altijd. Als het 1 oktober is geweest, dan proeft iedereen het sfeertje van de decembermaand weer.’