Met lichtprojecties en festiviteiten op anderhalve meter veilig richting de feestdagen

Zo coronaproof richting de feestdagen maar toch leuke activiteiten organiseren voor jongeren. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen wil door middel van lichtprojecties en anderhalvemeterfestiviteiten in wijken en dorpen wat leuks bieden.

De burgemeester liet tijdens de gemeenteraadsvergadering woensdagavond weten dat er lichtprojecties van kindergedichten op markante gebouwen gaan komen in de aanloop naar de feestdagen. Naast anderhalvemeterfestiviteiten in de gemeente gaat er voor de studenten van het Alfa-College en het Noorderpoort een gezamenlijk activiteitenprogramma plaatsvinden. Hoe het programma er precies uit gaat zien is nog onbekend. De burgemeester wil de komende periode de details uit gaan werken.

Wel zegt Schuiling dat met het programma jongeren zich niet hoeven te gaan vervelen en dat er dus geen aanleiding is om illegale feesten te gaan bezoeken. Erg content is de burgemeester met het projecteren van gedichten dat uit moet gaan monden in een lichtroute. Schuiling hoopt dat dit de komende jaren uitgebreid kan worden tot wellicht een grote lasershow.