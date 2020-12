Merendeel van volwassenen met kinderen twijfelt over vaccinatie tegen corona

nieuws

Volwassenen met kinderen zijn aanzienlijk minder vaak bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van hetCorona Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en Lifelines. Slechts 32 procent van de respondenten in deze groep zegt zich zeker te laten vaccineren tegen corona.

Slechts een kleine minderheid (11 procent) van alle respondenten gaf aan dat zij zich sowieso niet willen laten vaccineren. In totaal antwoordde 41 procent van de ondervraagden met een duidelijke ja op deze vraag. Mannen zijn meer bereid om zich te laten dan vrouwen.

Laagopgeleide vrouwen met een thuiswonend gezin geven het vaakste aan dat zij zich niet willen laten vaccineren. Vierentwintig procent van hen stelt dat ze het coronavaccin niet nemen.

Brede steun voor overheidsaanpak corona

Toch heeft dat niet te maken met hun vertrouwen in de aanpak van het coronavirus door de overheid, want die is ook bij deze groep groot. 89 procent van de laagopgeleiden staat achter de genomen maatregel om cafés en restaurants te sluiten. Hoger opgeleiden steunen deze maatregel nog vaker (94 procent). Over het algemeen hebben mensen veel vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid, met uitzondering van alleenstaande, laagopgeleide mannen tussen de 30 en 50 jaar.

Gerichte publiekscampagne met voorlichting

“Aan de hand van deze informatie kunnen heel gerichte publiekscampagnes gestart worden die de twijfels bij deze groep kunnen wegnemen”, zegt Lude Franke, hoogleraar Genetica in het UMCG. “Zo zou de overheid met doelgroepgerichte communicatie kunnen werken aan het verhogen van de vaccinatiebereidheid in Nederland.”