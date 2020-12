Meerderheid leraren ziet langere kerstvakantie wel zitten

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Twee derde van de leraren is voorstander om de aanstaande kerstvakantie met een week te verlengen. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag.

Voor het onderzoek werden bijna 750 docenten in het basis- en voortgezet onderwijs benaderd. Op verzoek van het kabinet onderzoekt het Outbreak Management Team, het OMT, op dit moment of een langere kerstvakantie bij kan dragen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. “Als de scholen een week langer dicht zijn, dan zijn de leerlingen in de besmettelijke periode thuis in plaats van op school”, laat een docent weten. Andere leraren vrezen voor hun eigen gezondheid. “Het is verbazingwekkend hoeveel er gehoest en geproest wordt. De leerlingen hebben nauwelijks last van besmetting maar de volwassenen wel. En deze overdracht moet gewoon een tijdlang niet mogelijk zijn.”

Leerachterstanden

Minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs heeft laten weten de uitkomsten van het onderzoek af te willen wachten. Wel heeft hij laten weten het verlengen van de vakantie niet een verstandig idee te vinden. Slob wijst naar het belang van scholen bij de ontwikkeling en de sociale contacten van kinderen. Ook de PO- en de VO-raad zijn geen voorstander omdat ze bang zijn voor leerachterstanden.

Lesuitval

Onderwijsvakbond AOb liet vorige week aan OOG Tv weten het een goed idee te vinden en hoeft men niet bang te zijn voor leerachterstanden. “Als je de school open houdt worden leerlingen geconfronteerd met lesuitval door leraren die ziek zijn of in quarantaine moeten zitten. Dus uiteindelijk maakt het niet zo’n heel groot verschil. Het kabinet neemt wat ons betreft het voorstel over om daarmee de rust wat terug te krijgen”, aldus de AOb.