Meerdere coronabesmettingen in verpleeghuis ’t Blauwbörgje

nieuws

Foto: Lentis (Dignis)

In verpleeghuis ’t Blauwbörgje aan de Zonnelaan in de Groningse wijk Paddepoel zijn meerdere bewoners besmet met het coronavirus. Ook is een medewerker positief getest. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden zaterdag.

’t Blauwbörgje valt onder zorgorganisatie Dignis. Zij melden dat ten minste zes bewoners positief getest zijn. Uit voorzorg is de afdeling waar de besmettingen zijn aangetroffen, afgesloten. Bewoners van de afdeling waar de besmettingen zijn geconstateerd hadden contact met twee andere afdelingen. Bewoners en medewerkers op beide afdelingen zullen getest worden op het virus. Uit voorzorg zijn de twee andere afdelingen ook gesloten.

Volgens Dignis zijn nog niet alle testuitslagen binnen en is men op dit moment bezig om de omvang van de corona-uitbraak in kaart te brengen. Het is niet de eerste keer dat er een besmetting geconstateerd wordt in het verpleegtehuis. In september werd er ook een medewerker positief getest.