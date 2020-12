Brandwondencentrum Martini waarschuwt: ‘Ook kindervuurwerk is gevaarlijk!’

nieuws

Foto: Kaique Rocha via Pexels

Ondanks het landelijke vuurwerkverbod komen de eerste kinderen met brandwonden door vuurwerk weer binnen bij het brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis. Volgens Eelke Bosma, medisch hoofd van het brandwondencentrum, horen artsen nog te vaak van ouders dat ze zich niet bewust waren van het gevaar van het ‘kindervuurwerk’.

Sterretjes die klem komt te zitten tussen een trui en of een jas, of een tolletje in een schoen of laars, veroorzaken volgens Bosma soms zulke heftige brandwonden dat huidtransplantaties nodig zijn.

“Wij horen vaak van ouders dat ze zich er niet bewust van waren dat ook Categorie 1 of F1 vuurwerk gevaarlijk kan zijn”, vertelt Bosma op de website van het Martini Ziekenhuis. “Helaas is dat wel het geval. Al het vuurwerk waar kruit in zit, kan gevaarlijk zijn.”

Bosma’s advies is dan ook: Steek kindervuurwerk alleen af onder begeleiding van een volwassene, gebruik een vuurwerkbril en een aansteeklont en houd een veilige afstand tot het vuurwerk. Bosma: “En een andere simpele tip, doe de broekspijp óver de laars of schoen in plaats van erbij in. Zo voorkom je dat het grondvuurwerk er in kan springen.”