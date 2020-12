Medewerkers gemeente Groningen dansen Jerusalema

nieuws

Foto: gemeente Groningen

Medewerkers van de gemeente Groningen hebben afgelopen dagen meegedaan aan de Jerusalema Challenge. Met de dans willen de medewerkers de mensen die werkzaam zijn in de zorg een hart onder de riem steken.

Het gaat om medewerkers van de Wijkpost Oude Wijken. Om de dans uit te kunnen voeren werden de voertuigen, die normaal in de stallingsruimte aan de Electronstraat staan, naar buiten gereden waarna voor het oog van de camera het dansen kon beginnen. “Tegelijkertijd wensen we iedereen fijne feestdagen en maak er geen zooi van met Oud en Nieuw”, meldt men in het bijschrift.

De afgelopen periode hebben tientallen bedrijven en instellingen meegedaan aan de Jerusalema Challenge. De gospelbeat werd vorig jaar online gezet door de Zuid-Afrikaanse dj en producer Master KG. Het lied wordt sinds het einde van de zomer wereldwijd omarmd door zorgmedewerkers die in de song troost en lol vinden wegens de coronapandemie.

Bekijk hieronder de opname van de gemeente Groningen

Jerusalema dans from Gemeente Groningen on Vimeo.