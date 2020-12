MartiniPlaza eerste vaccinatielocatie in Groningen

nieuws

foto: Roel Breet

Op maandag 18 januari 2021 start GGD Groningen met vaccineren tegen het coronavirus in MartiniPlaza . De voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang.

De vaccinatielocatie bevindt zich aan de voorzijde van MartiniPlaza en is strikt gescheiden van de testlocatie aan de achterkant van het gebouw. De komende weken bereidt GGD Groningen zich voor zodat 18 januari a.s. de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd kunnen worden met het Pfizer vaccin.

De eerste groep die in aanmerking komt voor vaccinatie zijn zorgmedewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. In een periode van zes weken zullen dagelijks (ook in de weekenden) ca. 300-500 zorgmedewerkers in deze eerste ronde ingeënt worden. Vanaf 4 januari 2021 krijgen zorgmedewerkers een uitnodiging via hun werkgever , daarin staat hoe telefonisch een afspraak gemaakt kan worden. In een later stadium kan dit ook digitaal.

De vaccinatie met het vaccin van Pfizer bestaat uit twee prikken, de tweede prik vindt drie weken plaats na de eerste.