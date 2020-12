Martini Ziekenhuis schroeft aantal geplande operaties verder terug

nieuws

Foto: Engin Akyurt via Pixabay (CC 0.0)

Het Martini Ziekenhuis gaat nog minder geplande operaties uitvoeren. Dat maakte het ziekenhuis woensdagmiddag bekend. Het ziekenhuis neemt de maatregelen om de druk op de zorg te verlichten en om meer personeel vrij te maken voor de zorg van COVID-19 patiënten.

“De zorg voor coronapatiënten is intensief en vraagt veel van onze artsen en verpleegkundigen”, aldus Ton Tiebosch, lid van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis. “Landelijk wordt de COVID zorg nu verder opgeschaald. We willen ons personeel zoveel mogelijk ondersteunen. Daarom hebben we nu moeten besluiten om hard in te grijpen en de zorg in ons ziekenhuis nog verder af te schalen.”

Half oktober besloot het ziekenhuis al om vier van de veertien beschikbare operatiekamers te sluiten. Ook toen was het beschikbare personeel voor operaties al een knelpunt.

Het terugschroeven van het aantal operaties zorgt ervoor dat patiënten, die wachten op een geplande operatie, mogelijk te horen krijgen dat de operatie niet door kan gaan. “We kijken per dag hoeveel ruimte er is voor geplande operaties”, vervolgt Tiebosch. “We plannen zo slim mogelijk binnen onze mogelijkheden. Patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst, worden gebeld. “Als u niet wordt gebeld, gaat uw operatie gewoon door.”

Spoedzorg en de zorg voor patiënten met kanker gaat wel door. Ook de poliklinieken blijven zoveel mogelijk doorwerken, zowel digitaal als in het ziekenhuis. Poli-afspraken gaan gewoon door.