Martini Ziekenhuis scherpt bezoekersregeling aan

nieuws

Het Martini Ziekenhuis heeft vanwege corona de bezoekersregeling aangescherpt. De zorg staat zwaar onder druk vanwege het toenemend aantal nieuwe besmettingen.

Met ingang van donderdag (vandaag) mogen patiënten één keer per dag één bezoeker ouder dan 13 jaar ontvangen. Het bezoek is mogelijk tussen 11.00 en 20.00 uur. Bezoek van kleine kinderen is niet toegestaan.

De aangescherpte maatregel geldt niet voor de Intensive Care, de Covid cohort afdeling, de verpleegafdelingen Kinderen, Pasgeborenen en Verloskunde en de Stroke Unit. Deze afdelingen hebben een eigen bezoekregeling.