Martini Ziekenhuis bezuinigt 22 miljoen euro in vier jaar tijd

nieuws

De komende vier jaar moet het Martini Ziekenhuis 22 miljoen euro bezuinigen. Dat laat bestuurslid Tamara Kroll maandagochtend optekenen in het Dagblad van het Noorden. Volgens Kroll vallen er geen gedwongen ontslagen, maar gaat er wel een nog onbekend aantal banen verloren.

De coronacrisis zorgt voor extra financiële druk, bovenop oplopende kosten voor het ziekenhuis die niet gedekt worden door inkomsten. Vorig jaar boekte het ziekenhuis een verlies van 900.000 euro, terwijl het ziekenhuis eigenlijk 1,5 procent winst gemaakt moet worden. Ook dit jaar verwacht het ziekenhuis een nog onbekend verlies.

De bezuinigingen betekenen dat er meer operaties gedaan moeten worden in dezelfde beschikbare tijd. Ook blijven patiënten korter opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal onderzoeken in het laboratorium moet sterk terug worden gebracht. Ook wil het ziekenhuis minder werkgroepen hebben.