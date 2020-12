Martin Koeman krijgt standbeeld voor stadion FC Groningen

sport

Martin Koeman - Foto: FC Groningen

FC Groningen gaat een standbeeld van clubicoon Martin Koeman plaatsen voor het Hitachi Capital Mobility Stadion. Dat maakte de club vrijdagavond bekend tijdens een live-uitzending op de sterfdag van Koeman.

Het standbeeld van Martin Koeman komt voor het Hitachi Capital Mobility Stadion te staan, naast een andere clubicoon; Tonny van Leeuwen. Het standbeeld wordt op 16 juni 2021 onthuld. Op deze dag bestaat FC Groningen vijftig jaar.

Cadeau voor alle supporters

Het standbeeld is bedoeld als cadeau van de club aan de supporters. “Het is niet een cadeau aan de supportersvereniging, maar juist aan alle supporters en sponsors van de club.”, vertelt FC Groningen-directeur Wouter Gudde. John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging FC Groningen nam het verrassende nieuws in ontvangst. “Wij vinden dat John, als vertegenwoordiging van onze achterban, de juiste persoon is om het cadeau aan te overhandigen.”

“Iedereen kent ondertussen ons verhaal wel, waarbij wij in mei als club moesten ingrijpen om de gevolgen van het coronavirus te kunnen overzien”, gaat Gudde verder. “Iedereen rondom de club heeft daarna ook gezien hoeveel steun wij hebben gehad én nog steeds krijgen. Daarvoor zijn wij zo ontzettend dankbaar, dat wij hebben besloten een blijvende herinnering aan deze periode cadeau te doen aan alle supporters. Met het oog op het naderende 50-jarig jubileum vonden wij dit passend.”

Koeman sr. overleed zeven jaar geleden

Op 18 december 2013 (vandaag exact zeven jaar geleden) overleed Martin Koeman aan de gevolgen van hartfalen. Koeman was vanaf 1963 in diverse functies verbonden aan GVAV en FC Groningen. Koeman was de ‘geestelijk vader’ van de huidige opleiding van de club en actief als trainer, begeleider van jonge talenten en later als coördinator en scout van FC Groningen. In oktober 2011 werd de familietribune achter het doel aan zuidzijde van het Hitachi Capital Mobility Stadion door de supporters van FC Groningen officieel omgedoopt tot de Koeman Tribune.