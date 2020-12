Marktmeester: ‘Maak geen feestje van bezoek aan de markt’

nieuws

Vismarkt - Foto: Andor Heij

Op de markten in de binnenstad tekent zich, sinds de uitbraak van het coronavirus, een duidelijke verschuiving af naar meer bezoek in de ochtenden. Dat vertelt marktmeester Jordy Bakker vrijdagmiddag op de website van de gemeente Groningen. Maar stewards zien nog steeds families en groepen studenten samenscholen op de markt.

Mensen komen elkaar tegen en blijven op het pad staan praten, zo stelt Bakker. “Stewards vragen hen dan om door te lopen en buiten de markt verder te kletsen.”

Over het algemeen reageren mensen begripvol naar de stewards, vertelt de marktmeester. “De meeste mensen snappen de regels wel als we hen hierop aanspreken. Je ziet dat veel mensen uit zichzelf mondkapjes dragen op de markt. Sommigen vinden het vervelend als je zegt dat ze niet met de fiets de markt op mogen komen. Maar dat doen we om ruimte te houden.”

Drukte op de markt is er vooral op vrijdag en zaterdag. Rond 15.00 uur op zaterdagmiddag is het het drukst”, vertelt Bakker. “Behalve bij de intocht van Sinterklaas, toen zat iedereen voor de tv.”