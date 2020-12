nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een uit de hand gelopen ruzie tussen twee mannen, in een woning aan de Radijsstraat in Groningen, is donderdagavond één van de betrokkenen gewond geraakt. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

In eerste instantie werd er een steekpartij gemeld aan de hulpdiensten, maar het onduidelijk of er ook daadwerkelijk sprake was van.

De gewonde man is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De andere man is aangehouden door de politie, die het incident gaat onderzoeken.