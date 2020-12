nieuws

Foto: Andries Oord

De politie heeft dinsdag in het westen van de stad een man aangehouden wegens verboden wapenbezit.

De politie zag via de sociale media een filmpje waarop de man met het vuurwapen te zien was. De politie heeft het wapen in de woning van de man aangetroffen. De man is ingesloten voor nader verhoor.

Het gaat op een nepwapen, maar is niet van echt te onderscheiden. Dergelijke wapens zijn ook verboden.