Maartenshof zoekt zorgmedewerkers omdat eigen personeel in quarantaine zit

Foto: Zorggroep Groningen

In verpleeghuis Maartenshof is men op zoek naar zorgpersoneel dat de komende periode een handje kan helpen. Door een corona-uitbraak zitten een groot gedeelte van het eigen personeel in quarantaine.

Vorige week werd bekend dat er in Maartenshof vijf bewoners en zeven medewerkers positief waren getest op het coronavirus. Uit voorzorg zijn toen ook medewerkers in quarantaine gegaan die contact hadden gehad met de besmette medewerkers. Hierdoor zijn er problemen ontstaan in de planning. Zorggroep Groningen, waar Maartenshof onder valt, is daarom op zoek naar mensen die bij kunnen springen. Men zoekt mensen die bijvoorbeeld in het verleden wel eens gewerkt hebben in de zorg, of die altijd in de zorg gewerkt hebben maar nu gepensioneerd zijn.

Er is met name behoefte aan helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Meer informatie vind je op deze website.