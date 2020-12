Maandag extra crisisberaad kabinet, ingrijpende maatregelen verwacht

nieuws

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

In Den Haag vindt maandag een extra crisisberaad plaats vanwege de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in het land. Er worden ingrijpende maatregelen verwacht. Dat meldt de NOS zondagmiddag die zich daarbij baseert op Haagse bronnen.

Bij het crisisberaad zullen betrokken bewindslieden aanwezig zijn. Het beraad wordt gevolgd door een extra ministerraad. Het is nog onbekend of er daarna ook een persconferentie plaatsvindt hoewel die kans wel aanwezig is. Zondag vond er in het Catshuis al een extra overleg plaats waarbij behalve premier Mark Rutte (VVD) ook verschillende ministers en experts als Jaap van Dissel van het RIVM aanwezig waren.

Bronnen laten weten dat er bij het Catshuisoverleg verschillende scenario’s op tafel hebben gelegen waaronder het sluiten van niet essentiële winkels en tuincentra, maar ook zogeheten doorstroomlocaties als bioscopen, musea en pretparken. Of de sluiting van scholen ook aan de orde is, is onbekend. Het RIVM meldde zondag 9.884 nieuwe besmettingen in het land. Dat is het hoogste aantal sinds 1 november.

Duitsland besloot eerder zondag om per aanstaande woensdag een strenge lockdown in te voeren nadat ook daar het aantal besmettingen de afgelopen dagen flink is toegenomen.