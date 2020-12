Lycurgus uitgeschakeld voor Europese CEV-cup

sport

Foto: Lycurgus

De volleyballers van Amysoft Lycurgus hebben in Moskou het duel tegen het Roemeense Arcada Galati met 3-2 verloren. De spannende strijd ging om een plek in de kwartfinales van de Europese CEV-cup.

De Groningers konden de afgelopen periode vanwege de coronacrisis nauwelijks trainen en hadden dit najaar slechts één competitiewedstrijd in de benen. De Roemenen daarentegen konden zich wel goed voorbereiden. De eerste sets was dat te zien, want de Groningers startten vrij stroef.

In de eerste set ging de strijd tot 18-18 gelijk op. Galati won de set uiteindelijk met 25-19. In de tweede set gaven de beide teams elkaar nog minder toe. Na een 24-24 tussenstand trokken de Roemenen ook deze set naar zich toe. In de derde set nam Lycurgus meteen een voorsprong en stond die niet meer af: die eindigde in 25-20.

De vierde set ging met 25-21 naar Lycurgus, dus moest de beslissing in set vijf vallen. Galati nam gelijk een voorsprong en wist die vast te houden. Lycurgus verloor de vijfde set met 15-10 en is daardoor uitgeschakeld voor de CEV-cup. Galati speelt donderdag tegen de winnaar van Dynamo Moskou – OK Vojvodina uit Servië.