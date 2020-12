Lycurgus mag na bijna zeventig dagen ‘eindelijk weer aan de bak’

sport

Foto: Amysoft Lycurgus via Twitter (@LycurgusVolley)

Na een lange periode waarin Lycurgus alleen maar mocht trainen (in totaal 67 dagen) mag Amysoft Lycurgus woensdag eindelijk weer een wedstrijd spelen. De ploeg kwam dinsdag aan in Moskou, waar het woensdag in de achtste finale van de CEV-Cup speelt tegen het Roemeense C.S.M Arcada Galat.

De selectie rondde dinsdagavond de eerste training af in de Dynamo Moskou Volleybal Arena. De vraag is of de aangepaste trainingen die Lycurgus de afgelopen weken in Groningen heeft afgewikkeld voldoende zullen zijn voor een goed resultaat tegen de Roemenen. Want de Arcada Galat heeft vanaf begin november gewoon volop wedstrijden gespeeld en is de koploper in de Roemeense competitie.

“Er is de afgelopen maanden binnen de mogelijkheden hard getraind”, zo schrijft de club. “Zeker fysiek heeft krachttrainer Jan Arend Vredeveld niet stilgezeten met de spelers. Het moet voor de selectie, los van het avontuur naar Rusland, een bevrijding zijn om weer te mogen spelen. Weer te kunnen doen waar je als speler zo van houdt.”

De wedstrijd is aanstaande woensdag om 14.00 Nederlandse rijd te zien via een livestream.