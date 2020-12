Luisterend door het uitgestorven A-Kwartier

nieuws

Foto: Han Santing

Het A-kwartier ligt er door de lockdown verlaten bij. Normaal gesproken zou deze buurt nu een zee van lichtjes zijn, wat de veertiende editie van WinterWelVaart zou vrijdag zijn geopend. Als alternatief bedacht de organisatie van het evenement een ‘corona-proof’-luisterroute door het A-Kwartier. Een gezelschap van twee moeders en drie jonge kinderen liep de route vandaag voor het eerst.

Sarah (8), Iris (8) en Tess (11) en hun moeders waren vrijdagmiddag de eerste gebruikers van de luisterroute, getiteld ‘Flarden uit het A-kwartier’. Ze liepen met een mobieltje in de hand en oortjes in hun oren over de uitgestorven Kleine en Hoge der A. De wandeling startte bij het anker op de Kleine der A, vlak naast museumcafé Het Pomphuis. In 50 minuten leidt de route de bezoekers over het Hoge der A, de Reitdiepskade, de Noorderhaven, de Hoekstraat, de Oude Kijk in ´t Jatstraat, de Grote Kromme Elleboog, de Akerkstraat, het Akerkhof weer terug naar de Brugstraat.

Tijdens de route hoorde het gezin verhalen over de plekken waar ze op dat moment lopen. Zo wordt er verteld over de mythische meerminman aan de Hoge Der A, de urban jungle van Schele Greet in de Hoekstraat en de allesverwoestende handgranaat van de Stoeldraaierstraat.

De route wordt gratis aangeboden door WinterWelVaart met dank aan Gemeente Groningen, Provincie Groningen en Culturele Voucher Groningen. Studio Tape heeft de route ontwikkeld met technische ondersteuning van Tapart. Iedereen kan de route vanaf vandaag tot en met eind mei lopen op rustige momenten. De route zelf is hier te vinden.