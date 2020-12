Lois Abbingh en Oranje uitgeschakeld op EK handbal

sport

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Handbalster Lois Abbingh uit Groningen is klaar op het EK in Denemarken. Hoewel de ploeg maandagavond nog wel wist te winnen van Duitsland, was het onderlinge doelsaldo niet voldoende om door te gaan naar de halve finales van het toernooi.

De Nederlandse handbalsters moesten winnen met minimaal twee doelpunten verschil om nog kans te maken op een plek in de halve finale, maar de partij werd met slechts 28-27 gewonnen. Een prestatie op zich, want oranje stond na de eerste helft achter met 14-15.

Oranje had voor het begin van de wedstrijd al bijzonder weinig kans op een plek bij de laatste vier. Eerder verloor Oranje al van Noorwegen, maar door te winnen van Hongarije kwam Nederland op het nippertje nog terecht in de hoofdronde van het toernooi.

De Groningse Lois Abbingh werd wel de topscoorster van de wedstrijd met acht doelpunten. In de eerste helft zette ze Oranje aan de leiding met drie treffers en met name in de slotfase van de wedstrijd speelde de 28-jarige Abbingh zeer sterk.

Bijna een jaar nadat de handbalsters in Japan voor het eerst wereldkampioen werden liggen de Oranjevrouwen uit het toernooi. Op het laatste EK wist Oranje nog het zilver binnen te slepen.