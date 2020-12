LIVEBLOG: Sparta – FC Groningen (0-1)

sport

Bron foto: aromano / Flickr / CC 2.0-by

FC Groningen zal zich moeten herpakken na het 2-1 verlies bij FC Emmen in de TOTO KNVB-beker. Dat mag het doen in Rotterdam op het Kasteel van Sparta. Volg het duel hier live vanaf 16:30.

22’ Eerst een voorzet van Dankerlui die niets wordt afgemaakt door Gudmundsson, daarna Lennart Thy eruit voor de Rotterdammers. Het is een vermakelijk wedstrijd.

16’ Doelpunt FC Groningen! Tegen de verhouding in kan Wessel Dammers uit een hoekschop de rebound binnen schieten: 0-1.

15’ De grootste kans van de wedstrijd is voor FC Groningen. Ahmed El Messaoudi kan vrij koppen, maar Okoye vindt de bal in de hoek.

13’ Sparta vooralsnog duidelijk de bovenliggende partij.

7’ Itakura voorkomt met een goede sliding dat Duarte de score kan openen voor de Spartanen.

2’ Een kopkans voor Bart Vriends namens Sparta. De verdediger die in zijn vrije tijd ‘podcast-host’ is voor de Cor Potcast.

1’ We zijn van S-T-A-R-T.

Nog twintig minuten tot Sparta – FC Groningen! Kan de Trots van het Noorden zich herpakken na de uitschakeling in de beker op bezoek bij Emmen? Voorspellingen? 👀#SPAGRO pic.twitter.com/58YwSsJGVE — Daniël Theelen (@DanielTheelen) December 19, 2020

Bij FC Groningen kunnen Matusiwa en Joosten niet meedoen wegens opgelopen blessures op bezoek bij FC Emmen. Dit buiten de langer geblesseerden Da Cruz en Robben. Mo El Hankouri is terug van een schorsing. Bij Sparta vinden wij Abdou Harroui terug die in de zomer dicht bij een overstap naar FC Groningen was. De aanvallende middenvelder speelt echter nog altijd op het Spartaanse kasteel.

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye, Abels, Vriends, Heylen, Pinto, Auassar, Mijnans, Harroui, Thy, Smeets, Duarte

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Van Hintum, Itakura, Gudmundsson; Van kaam, Dammers, Lundqvist, El Messaoudi, El Hankouri; Strand Larsen

Scheidsrechter: Danny Makkelie