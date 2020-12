LIVEBLOG: FC Groningen – RKC Waalwijk (2-0)

FC Groningen kan dit weekend aanspraak maken op de vijfde plek in de Eredivisie, maar om dat te bereiken zal het eerst moeten winnen van RKC Waalwijk. De Brabanders zitten in een goede flow en willen dat graag doortrekken in het mooie Groningen. Volg het hier live vanaf 16:30.



82’ Wat een kans voor Dallinga! Hij neemt de bal goed mee en kan alleen af op Lamprou. Via de hand van de Griekse doelman gaat de bal over het doel.

76’ DOELPUNT NUMMER TWEE VOOR GRONINGEN! Na een slordige terugspeelbal van RKC kan Daniel van Kaam na wat geklungel zijn eerste doelpunt voor FC Groningen scoren: 2-0.

75’ Dubbele wissel FC Groningen: Wessel Dammers en Thijs Dallinga vervangen Joosten en Strand Larsen. Het is het debuut van Dallinga.

73’ Sergio Padt moet een inzet keren van Bilate. RKC dringt wat aan.

67’ Joosten probeert het weer eens van afstand: de bal waait net over.

61’ Een mooie aanval van RKC. Sergio Padt treedt goed op bij een poging van Stokkers.

55’ DOELPUNT FC GRONINGEN. Geheel verdiend is het niet, maar El Messaoudi scoort weer voor de Groningers! In het strafschopgebied schiet de middenvelder voor de derde wedstrijd op rij raak.

54’ Strand Larsen met het eerste schot namens FC Groningen. De spits ziet zijn schot geblokt worden.

48’ Lundqvist neemt een vrije trap van een meter of dertig. De bal vliegt richting de tweede ring.

46’ De tweede helft is begonnen. Lundqvist en Leal vervangen J. Van Kaam en Balk.

Het is rust. Na een zeer slechte eerste helft van FC Groningen staat het 0-0. RKC Waalwijk kreeg de meeste, zeg maar enige, mogelijkheden.

44’ Gele kaart voor J. Van Kaam nadat hij hard ingrijpt.

37’ Padt moet zich strekken voor een stuiter bal van Meulensteen.

35’ FC Groningen komt erg matig voor de dag en weet maar geen kans te creëren tegen de Brabanders.

28’ Remco Balk krijgt een gele kaart voor ouderwets pootje haken.

27’ RKC is gevaarlijker dan FC Groningen de afgelopen 27 minuten.

19’ Dat was een grote mogelijkheid voor RKC. Van der Venne wordt weg gestoken en schiet maar net voorlangs.

9’ Eerste tien minuten hupt het spel heen en weer. RKC is in ieder geval gekomen om te voetballen.

1’ Er is afgetrapt!

Nog een half uurtje. Kan FC Groningen thuis tegen RKC, zij het mogelijk tijdelijk, klimmen naar de vijfde plaats in de Eredivisie? Voorspellingen? 👀#GRORKC pic.twitter.com/UlYyUT95UB — Daniël Theelen (@DanielTheelen) December 12, 2020

Bij FC Groningen zijn Mo el Hankouri (schorsing) en Da Cruz (blessure) er niet bij. Damil Dankerlui is ziek wakker geworden en zal dus niet spelen, Joel van Kaam zal hem vervangen. Bij Dankerlui is geen Covid-19 vastgesteld.

Opstelling FC Groningen: Padt, J. Van Kaam, Van Hintum, Itakura, Gudmundsson; Matusiwa, D. Van Kaam; Balk, El Messaoudi, Joosten; Strand Larsen

Opstelling RKC Waalwijk: Lamprou, Meulensteen, Anita, Quasten, Ngonge, Tahiri, Stokkers, Van der Venne, John, Bakari, Touba

Scheidsrechter: Jannick van der Laan