AFGELOPEN: FC Groningen – Heracles (0-1)

Foto: Andy Zuidema

Een hele goede avond! Hopelijk heeft u het lekker warm binnen terwijl u klaar zit voor de laatste wedstrijd van FC Groningen in het, laten we zeggen bewogen, 2020. Bij winst op Heracles Almelo schrijft de Trots van het Noorden geschiedenis. Het zou namelijk de beste seizoenstart in haar historie betekenen. Volg het hier live vanaf 20:00.

Afgelopen. FC Groningen sluit het jaar 2020 af met een 0-1 verlies in eigen huis tegen Heracles. Zo verbreekt FC Groningen niet haar clubrecord met een nieuwe beste seizoenstart. De ploeg van Danny Buijs kan zich opladen voor het nieuwe kalenderjaar, want 9 januari moet het weer aantreden op bezoek bij FC Utrecht. Voor nu wens ik u een hopelijk fijne kerst en een gelukkig en gezond 2021.

90+1’ Nog vier minuten extra tijd.

88’ Dat scheelde weinig.. Eerst vindt Dallinga de handen van Blaswich en later ziet Suslov zijn inzet gepareerd worden.

81’ Buijs gaat voor een slotoffensief en wisselt Dammers voor Dallinga.

78’ De voorsprong is voor Heracles. Szoke kan binnen schieten nadat hij maar drie minuten in het veld stond.

77’ Drie wissels aan Groninger kant. Kian Slor, Suslov en Balk vervangen Larsen, El Hankouri en Gudmundsson.

64’ U hoort wellicht niet heel veel van mij, maar er valt niet veel te zeggen tot nu toe. Beide ploegen delen speldenprikken uit, maar meer is het ook niet. Wat niet is kan nog komen!

56’ Wissel bij FC Groningen: Sam Schreck neemt plaats in het veld en dit gaat ten koste van Lundqvist.

51’ Een vrije trap van Van der Water creëert wat gevaar.

46’ De tweede helft is van start.

Het is rust. Heel veel spektakel hebben we nog niet gezien in de groene kathedraal en daarom gaan we ook rusten met een logische tussenstand van 0-0.

32’ Een heel goede, risicovolle tackle van Itakura voorkomt een grote kans op de openingstreffer van Heracles.

27’ Strand Larsen speelt knullig de bal uit het veld en lacht de ballen uit z’n broek. Mooi stukje zelfspot van de topscorer.

24’ Het is weer El Messaoudi met een dot van een kans. De aanvallende middenvelder kopt naast uit een hoekschop.

18’ De grootste kans van de wedstrijd tot nu toe! Strand Larsen legt af op El Messaoudi en schenkt de Marokkaanse Belg zo een goede schiet kans. Blaswich moet ingrijpen. Even later El Hankouri met een uithaal.

7’ Heracles neemt vooralsnog het initiatief op een zeer nat veld. Overigens een knappe prestatie van de Groninger terrein wacht om het veld bespeelbaar te krijgen na heftige regenval.

FC Groningen gaat met een knal het jaar uit. #GROHER pic.twitter.com/I7Zr98LDWX — Daniël Theelen (@DanielTheelen) December 23, 2020

1’ Na een mooi eerbetoon aan de ontvallen FC Groningen-supporters, is afgetrapt.

Een hele goede avond! Het is nat in de groene kathedraal waar FC Groningen zich opmaakt voor het laatste duel van het, laten we zeggen bewogen, 2020. Bij winst op Heracles heeft de Trots van het Noorden de beste seizoenstart in haar bestaan. Voorspellingen? 👀#GROHER pic.twitter.com/6HSqkUSiey — Daniël Theelen (@DanielTheelen) December 23, 2020

Bij winst op Heracles vanavond verbreekt FC Groningen een clubrecord door te tekenen voor de beste seizoenstart in de Eredivisie sinds haar oprichting in 1971. Voor het affiche tegen de Zwart-witten kiest trainer Danny Buijs voor een ongewijzigd elftal ten opzicht van vorig weekend. (Sparta-uit 2-3 winst, red.)

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Dammers, Van Hintum, Itakura, Gudmundsson; Van Kaam, Ludqvist, El Messaoudi; El Hankouri, Strand Larsen

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich, Breukers, Quagliata, Propper, Rente, Kiomourtzoglu, Bakis, Vloet, Van der Water, Schoofs, Burgzorg

Scheidsrechter: Allard Lindhout