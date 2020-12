LIVEBLOG: FC Emmen – FC Groningen (1-1)

nieuws

Foto: sportphotoagency.com. Sam Schreck van FC Groningen tussen Michael de Leeuw en Tom Hiariej van Emmen.

FC Groningen gaat goed in de Eredivisie, maar vanavond is alles anders. De Trots van het Noorden zal namelijk op de Oude Meerdijk moeten winnen van FC Emmen om door te gaan in de TOTO-KNVB beker! Kunnen de Groningers ook hier presteren? Volg het hier vanaf 21:00.



60’ Daar is de gelijkmaker van FC Emmen. Het is Glenn Bijl die oog in oog met Padt niet faalt en zijn oude club pijn doet.

58’ FC Emmen is sterker uit de kleedkamer gekomen en is op zoek naar de gelijkmaker.

52’ Anco Jansen is er door namens Emmen en krijgt in het Groninger strafschopgebied een krijgt een duwtje van Matusiwa. Blom vindt het niks, maar dit leek een strafschop. Er is geen VAR vanavond, FC Groningen komt dus goed weg hier.

49’ Een goede aanval van FC Groningen. Via Suslov komt de bal bij El Messaoudi die weer Strand Larsen inspeelt. De spits schiet na wat worstelen over.

De tweede helft is begonnen. Kan FC Groningen de voorsprong behouden of uitbreiden?

Het is rust. Lundqvist bracht de Trots van het Noorden op een 0-1 voorsprong na 27 minuten.

45’ Een vrije trap van Lundqvist vliegt richting de kruising. Telgenkamp moet zich strekken tot het uiterste om de bal te keren.

39’ FC Groningen tart Emmen op de vleugels. Dankerlui en Van Hintum worden makkelijk in stelling gebracht. Ko Itakura weet veelvuldig goed door te dekken. Matusiwa doet wat hij altijd doet: ballen afpakken. FC Groningen heeft het wedstrijdbeeld omgedraaid.

33’ Patrick Joosten kan niet verder en moet gewisseld worden. Wat sneu voor de aanvaller. Tomas Suslov zal hem vervangen in de aanval.

32’ Joosten ligt geblesseerd op het veld na een duel met Glenn Bijl.

27’ Doelpunt FC Groningen! Een voorzet van Van Hintum komt voor de voeten van Strand Larsen. Hij vindt met zijn schot de doelman, maar Ramon Pascal Lundqvist weet de rebound te benutten.

26’ Van Rhijn met een hard schot voorlangs. Weer een grote kans voor FC Emmen.

25’ Dankerlui krijgt een grote mogelijkheid, maar komt met een rollertje. Was het een schot, was het een voorzet? We zullen het nooit weten.

24’ Daar was FC Groningen voor het eerst gevaarlijk. Uit een hoekschop van Joosten kopt Van Hintum op doel.

14’ Na balverlies van Dammers kan FC Emmen aanvallen. Het wapenfeit eindigt met een poging van Bijl die Padt makkelijk kan pakken.

12’ FC Emmen heeft duidelijk de bovenhand in het eerste kwartier.

9’ Gele kaart voor Dammers die een Emmenaar neer haalt op de rand van het strafschopgebied.

7’ Daar was Emmen heel dichtbij! Tot twee keer toe ziet Veendorp een inzet van de lijn gehaald worden. Eenmaal Matusiwa en eenmaal Padt met een goede save.

1’ Er is afgetrapt. Het beker verhaal van FC Groningen is begonnen. Hoe lang zal het duren?

Het decor vanavond voor FC Groningen in de TOTO-KNVB beker. De Oude Meerdijk. De thuishaven van FC Emmen aan de andere kant van de Hondsrug. Gaat FC Groningen door bekeren tegen de nummer laatst van de Eredivisie? 👀#EMMGRO pic.twitter.com/SVgHsxfV6T — Daniël Theelen (@DanielTheelen) December 15, 2020

Bij FC Groningen speelt Ahmed El Messaoudi mee ondanks trieste priveomstandigheden. De topscorer van FC Groningen is namelijk zijn opa verloren dit weekeinde. Damil Dankerlui lijkt weer genezen te zijn van zijn ziekte en speelt dus op rechtsback. Door de blessure van Gudmundsson keert Wessel Dammers weer terug in de Groninger defensie.

FC Emmen heeft vooralsnog niet het seizoen waarop zij hadden gehoopt. Zij staan met vier punten onderaan in de Eredivisie. Bij FC Emmen is oud-FC Groningen assistent-trainer Dick Lukkien de hoofdcoach. Verder vinden wij in Glenn Bijl en Simon Tibbling oud FC Groningen-spelers terug.

Opstelling FC Emmen: Telgenkamp, Veendorp, Araujo, Kolar, Pena, Larsen, Avdijaj, Cavlan, Bijl, Bernadou, Van Rhijn

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Dammers, Itakura, Van Hintum; Matusiwa, Van Kaam; Lundqvist, El Messaoudi, Joosten; Strand Larsen

Scheidsrechter: Kevin Blom