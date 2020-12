AFGELOPEN: AZ – FC Groningen (1-2)

sport

Het balletje gaat weer rollen door de Trots van het Noorden. Na de overwinning op Willem II vorige week mogen de Groningers het nu in Alkmaar proberen tegen het sterke AZ. Kan de ploeg van FC Groningen het tot nu toe sterke seizoen voortzetten tegen de Alkmaarders die sinds vandaag een andere trainer hebben? Volg het hier vanaf 14:30.

AFGELOPEN! De ploeg van Danny Buijs sleept een knappe uitoverwinning uit het vuur op bezoek bij AZ Alkmaar: 1-2. Ahmed El Messaoudi was met twee treffers de matchwinnaar.

90+3’ Rode kaart voor El Hankouri. De aanvaller moet na een opstootje het veld verlaten.

85’ Nogmaals een rode prent voor AZ! Bruno Martins Indi krijgt na gevaarlijk spel een tweede gele kaart. Het is nu negen tegen elf. Nog even volhouden voor FC Groningen, al zal deze kaart het wel makkelijker maken.

84’ Twee wissels bij FC Groningen: Joosten en Strand Larsen verlaten het veld voor Lundqvist en El Hankouri.

74’ HET IS WEER EL MESSAOUDI! De middenvelder scoort een identieke goal als vorige week. Op de rand van het strafschopgebied haalt hij uit en die bal stuitert richting de verre hoek. 1-2 voor FC Groningen.

69’ DOELPUNT FC GRONINGEN! Patrick Joosten geeft voor en El Messaoudi geeft het laatste zetje met het hoofd: 1-1.

66’ Weer op de lat! Patrick Joosten krijgt de bal op een presenteerblaadje van Dankerlui. De aanvaller haalt op de rand van het strafschopgebied uit, maar vind de lat. FC Groningen bloeit op.

64’ Remco Balk schiet op de lat! Later fluit de arbiter voor buitenspel.

60’ Een grote kans voor Dankerlui, hij schiet de bal recht in de voeten van Bizot.

57’ Rode kaart voor AZ. Mitsjø gaat er ontzettend hard in bij Remco Balk. Dat betekent een gele kaart en hij had er al eentje. Twee gele kaarten staat gelijk aan een rode. Nog een dik half uur voor FC Groningen om iets te doen tegen de tien van AZ.

54’ De opvolgende hoekschop is niet ongevaarlijk. Gabriel Gudmundsson kopt over.

53’ Van Kaam probeert het eens met zijn linkerbeen. De bal rolt langs de verkeerde kant van de paal nadat een AZ’er de bal schampte.

49’ Een mogelijkheid voor Karlsson wanneer hij Dankerlui verschalkt. De Scandinaviër komt niet tot scoren of tot een goede voorzet.

46’ Het tweede bedrijf is begonnen. Tomas Suslov is aan de kant gebleven en wordt vervangen door Remco Balk.

Het is rust. Beide ploegen kregen mogelijkheden en AZ wist te scoren. De tussenstand na 45 minuten: 1-0.

37’ Van Kaam verspeelt slordig de bal rond het eigen strafschopgebied. AZ profiteert niet volledig.

36’ Suslov probeert uit de draai raak te schieten. De bal vliegt hoog over.

35’ Matusiwa grijpt er goed in wanneer Boadu denkt aan een doelpunt. Nu een lastige fase voor de Groningers.

30’ Daar was Strand Larsen erg dicht bij! Hij besluit in een keer te schieten wanneer hij een bal krijgt van El Messaoudi. Bizot kan redden.

28’ Vier van de laatste vijf tegentreffers van FC Groningen kwamen uit een standaard situatie. Misschien iets om op te trainen.

25’ Itakura voorkomt met een sliding dat AZ de score kan verdubbelen.

20’ Doelpunt voor AZ. Teun Koopmeiners kopt binnen voor de Alkmaarders uit een hoekschop.

12’ Een goede mogelijkheid voor Joosten die er bijna door is. Een eindsprint van Martins Indi gooit roet in het eten van de aanvaller die alleen op Bizot afging.

10’ FC Groningen gevaarlijk met twee hoekschoppen. AZ kan pareren.

8’ Een gehele kaart voor Mistjø wanneer FC Groningen snel countert. Een vrije trap op een mooie positie.

1’ Er is afgetrapt! AZ – FC Groningen is begonnen.

Nog een half uurtje tot AZ – FC Groningen! Kan het swingende Groningen de pannen van het dak spelen tegen AZ dat gisteren haar trainer verloor? We zullen het zien! Voorspellingen? 👀#AZGRO pic.twitter.com/qhbBK6NSnL — Daniël Theelen (@DanielTheelen) December 6, 2020

Op papier is AZ de absolute favoriet. De ploeg zit vol internationals en is nog ongeslagen in de Eredivisie. Desalnietemin heeft het elftal gisteren haar trainer Arne Slot verloren omdat hij in verregaande gesprekken zou zijn met Feyenoord. Het elftal, nu onder leiding van Pascal Jansen, heeft afgelopen donderdag thuis met 1-1 gelijkgespeeld tegen Napoli. FC Groningen is nog altijd goed bezig in de Eredivisie en zal de zege van afgelopen weekend tegen Willem II (1-0 red.) een vervolg willen geven. Dit zal het doen met Wessel Dammers op de bank.

Opstelling AZ Alkmaar: Bizot, Hatzidiakos, Wijndal, Midtjø, Stengs, Koopmeiners, Boadu, De Wit, Karlsson, Martins Indi, Suguwara

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Van Hintum, Itakura, Gudmundsson; Van Kaam, Matusiwa, El Messaoudi, Suslov; Joosten, Strand Larsen

Scheidsrechter: Gozubuyuk