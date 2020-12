Liefhebbers van vallende sterren kunnen zich op gaan maken voor sterrenregen

nieuws

Liefhebbers van vallende sterren kunnen zich op gaan maken voor een sterrenregen. Komende week passeert de meteorenzwerm Geminiden.

Gedurende vijf nachten zijn er meteoren van de Geminiden mogelijk. Het hoogtepunt is in de nacht van aanstaande zondag op maandag. Tussen middernacht en 03.00 uur ’s nachts zijn er dan mogelijk meer dan honderd vallende sterren per uur te zien. In de nachten ervoor en erna gaat het om zo’n 20 tot 40 vallende sterren per uur.

Om de meteoren te kunnen zien moet er hoog naar de hemel worden gekeken. Ongeveer tussen 50 en 70 graden waarbij 90 graden recht boven je is. De kijkrichting is naar het oosten tot zuidoosten waarbij dit gedurende de nacht langzaam verschuift via het zuiden naar het zuidwesten. Of er genoten kan worden van de sterrenregen is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Er wordt komend weekend bewolking en regen voorspelt.