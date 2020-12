Lian de Boer uit Groningen is de ‘Ambtenaar van het Jaar’

nieuws

Foto: Founded in Groningen

De jury van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2020 heeft Lian de Boer, adviseur bij de afdeling economische zaken van de gemeente Groningen, uitgeroepen tot de winnaar. Dat maakte de jury dinsdag bekend tijdens een live-uitzending vanuit Almere.

“De Boer kijkt over de grenzen van het eigen domein en is daarmee bij uitstek de verbinder die een goede ambtenaar behoort te zijn’, zo laat de jury weten in haar oordeel. Naast de juryprijs wint De Boer ook de Publieksprijs, met grote afstand tot de nummer twee.

Ondernemers uit de Stad startten eind oktober een campagne om zo veel mogelijk stemmen binnen te halen voor de 31-jarige ‘topper die de gemeente Groningen zeker niet los moet laten!’ Een afbeelding De Boer stond daarom een dag lang op het vijftien meter hoge LED-scherm langs de A28 bij Assen.

‘Verbouwereerd, dit is echt heel tof!’

“Ik zat echt een beetje verbouwereerd achter mijn laptop”, vertelt de kersverse winnares. “Het is vooral heel tof dat ik die publieksprijs heb gewonnen, want dat is de prijs waar al die ondernemers zich voor hebben ingezet om mij bovenaan die lijst te krijgen.” De ondernemers kunnen, door de coronamaatregelen en de zwangerschap van De Boer, voorlopig nog geen bedankfeestje verwachten. Maar De Boer heeft al wel een idee voor de uitreikling van volgend jaar: “Ik had eigenlijk het idee om de uitreiking van de prijs volgend jaar in Groningen te houden. Dan kunnen we er dan een leuk feestje van maken, samen met de ondernemers uit de gemeente!”