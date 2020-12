LeRoy-stichting is dringend op zoek naar nieuwe voorzitter

nieuws

Het LeRoy-huis aan de Wilgenbosvijver in Lewenborg - Foto: Stichting LeRoy Groningen

De Stichting LeRoy Groningen, de beherende organisatie van het gelijknamige natuurgebied in Lewenborg, is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter.

“Onze voorzitter, die zes jaar voorgezeten heeft, gaat naar zijn lief in Canada”, laat de Stichting weten. “Op dit moment is er een interim-voorzitter, die tot de zomer wel wil voorzitten, maar die woont niet in Lewenborg. Het bestuur hecht er aan dat de bestuursleden binding met de wijk hebben.”

Volgens de overige leden van het bestuur moet een nieuwe voorzitter goed met bewoners kunnen overleggen, maar ook met de gemeente en met buitenlandse bezoekers.

Mensen met interesse kunnen zich melden via de website van Link050 of langskomen op een bestuursvergadering. Op 7 december of 11 januari om 19:30 zijn aspirant-voorzitters welkom in het LeRoy-huis aan de Wilgenbosvijver.