Lelylijn wordt alsnog opgenomen in verkiezingsprogramma VVD

De Lelylijn wordt alsnog opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VVD voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Dat laat Durk Pool van de VVD-Statenfractie in de provincie Friesland op Twitter weten.

“De VVD gaat haar conceptverkiezingsprogramma aanpassen en de Lelylijn er in opnemen”, schrijft Pool kort nadat de verkiezingsprogrammacommissie de toezegging had gedaan. Binnen de VVD vond dinsdagavond de sessie Wonen en Vervoer plaats voor het verkiezingsprogramma waarbij verschillende amendementen over de Lelylijn werden behandeld. De amendementen werden aangenomen waarmee de Lelylijn dus in het verkiezingsprogramma beland.

Vanuit het Noorden is er door VVD-politici de afgelopen periode druk gelobbyd om de snelle spoorverbinding tussen Groningen en de Randstad via Drachten en Heerenveen in het programma te krijgen. Ook diverse andere partijen hebben de potentiële spoorlijn opgenomen in hun programma.

