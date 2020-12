Lelylijn in verkiezingsprogramma SP: “Hoogste tijd om deze lijn aan te leggen”

nieuws

Foto: Nicky Boogaard from Hardinxveld-Giessendam, Netherlands - NS E186 006 as an Intercity Direct about to leave Amsterdam Central for Rotterdam, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55793834

Het aanleggen van de Lelylijn is afgelopen weekend opgenomen in het verkiezingsprogramma van de SP. De socialisten willen een goede treinverbinding van Groningen naar Lelystad en verder.

Afgelopen zaterdag vond het partijcongres van de SP plaats waarbij het verkiezingsprogramma voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen werd vastgesteld. Volgens de partij is er al lang genoeg gepraat over de Lelylijn en wordt het de hoogste tijd om deze treinverbinding aan te leggen. “De aanleg van de Lelylijn is erg belangrijk voor de mobiliteit van Groningen”, zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Het moet een goed alternatief voor de auto en een snellere verbinding worden. Goed voor Groningers en onze lokale economie.”

“In tijden van crisis moet overheid investeren in samenleving en infrastructuur”

De SP is niet de enige partij die de snelle treinverbinding richting de Randstad in haar programma heeft opgenomen Ook het CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, SGP, SP en VVD zijn voorstander. “Juist in tijden van crisis moet een overheid investeren in de samenleving en infrastructuur. Er is geen enkele reden om nog langer met de aanleg van de Lelylijn te wachten.”

Ongelijkheid bestrijden

Naast de Lelylijn staat het verkiezingsprogramma van de SP vol met voorstellen om de ongelijkheid te bestrijden. Zo is er onder andere het voorstel om het minimumloon naar 14 euro per uur te verhogen, het verlagen van de huren, de herinvoering van de studiefinanciering en het afschaffen van het eigen risico. Daarnaast wil de SP meer zeggenschap van werknemers in bedrijven en de marktwerking in publieke sectoren afschaffen zoals in de zorg, het onderwijs en openbaar vervoer.