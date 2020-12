Landschapsbeheerders dagen waterschap voor de rechter

nieuws

De economische politierechter in Groningen spreekt zich vrijdag uit in een zaak tegen het Waterschap Hunze en Aa’s over het plaatsen van onbeschermde muskusratklemmen. Volgens RTV Drenthe is de aanleiding voor de rechtszaak een uitzending van haar programma ROEG!, waarin te zien is hoe een bever klem zit in een dergelijke val in Onnen.

De bever, die inmiddels liefkozend ‘Bikkel’ wordt genoemd, werd bevrijd uit de onbeschermde klem voor muskusratten. Het dier leeft nog, maar mist wel een poot.

Boa’s van het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer constateerden dat de klemmen van het waterschap ondeugdelijk zouden zijn en kaartten het probleem aan bij de rechtbank.

Waterschap Hunze en Aa’s is het daar niet mee eens en worden er maatregelen genomen om bijvangst te minimaliseren. Volgens het waterschap is er nooit een bever in één van de klemmen van het waterschap gevonden en is de klem door iemand anders geplaatst.