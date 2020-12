Lampjes op grootste kerstbal ter wereld ontstoken

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De 6.000 led lampjes die onlangs geïnstalleerd zijn op het gebouw van DOT zijn zondagavond voor het eerst ontstoken. Volgens DOT hebben zij met de 6.000 lampjes de grootste kerstbal ter wereld in bezit.

Het installeren van de lampjes gebeurde twee weken geleden. Een bedrijf was er drie dagen zoet mee. Nadat op maandag de bol helemaal schoongemaakt was, werden op dinsdag en woensdag de lampjes aangebracht. Daarna is in het holst van de nacht de installatie getest. Door de coronacrisis gaan dit jaar veel evenementen niet door. De organisatie heeft laten weten het belangrijk te vinden dat dit wel doorgaat: “Iedereen merkt de gevolgen van de coronacrisis. De crisis gaat onze deur bij DOT bijvoorbeeld ook niet voorbij. Toch hebben we besloten om dit te gaan doen. Gewoon om wat licht in de duisternis te brengen. Om iets te bieden waar mensen naar uit kunnen kijken”, aldus Sebastiaan Hagewoud.

Ook de afgelopen jaren werd de bol omgetoverd tot kerstbal. Wat dit jaar nieuw is, is de haak aan de kerstbal. “Tijdens de eerste editie werd door kunstenares Maria Koijck een haak gemaakt. Helaas is deze vorig jaar ter ziele gegaan. Daarom hebben we een nieuw laten maken die gemaakt is door Arjan Kruidhof.” Volgens Hagewoud is het eindresultaat iets om erg trots op te zijn. De haak werd met behulp van een grote mammoetkraan bevestigd.